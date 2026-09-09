Equilibrio psicologico e prestazione atletica: nasce Athletics Mind, il nuovo progetto di Andrea Ranocchia

Alla base ci sono valori chiari: mettere la persona prima della prestazione, normalizzare il supporto mentale come parte integrante dell'allenamento, promuovere inclusione e fair play e costruire una cultura della performance fondata sull'equilibrio tra mente e corpo. Attraverso l'integrazione tra supporto mentale e percorsi nutrizionali, Athletics Mind mira a creare una grande rete di sportivi in Italia, integrando l'esperienza digitale con eventi e attività sul territorio pensati per far crescere e incontrare la community, perché il confronto diretto con chi condivide lo stesso percorso fa la differenza tanto quanto l'allenamento sul campo. L’approccio di Athletics Mind dimostra così che la vera differenza sul campo e nella vita non sta nell’assenza di ostacoli, ma nella capacità e negli strumenti con cui si impara ad affrontarli per raggiungere una performance consapevole e sostenibile nel tempo. Train your mind. The body follows.