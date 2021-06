Enrico Ruggeri da record: debutto in Serie D a 64 anni

Enrico Ruggeri ce l'ha fatta: a 64 anni ha debuttato in Serie D diventando il calciatore più anziano ad aver giocato in categoria. Il cantante l'ha fatto con la maglia del Sona, squadra della provincia di Verona, giocando i primi 9 minuti nella sconfitta contro la Tritium. Ruggeri è sceso in campo con la numero 10 giocando insieme all'ex interista Maicon con Andreas Brehme in tribuna.

