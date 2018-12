Serie A, pari spettacolo tra Spal ed Empoli: 2-2

01/12/2018

La 14.a giornata di Serie A si apre con uno spumeggiante pareggio tra Spal ed Empoli : al "Mazza" di Ferrara finisce 2-2. Al vantaggio dei padroni di casa con Kurtic al 5', rispondono Caputo al 24' e Krunic al 43'. A inizio ripresa viene espulso Cionek, ma i padroni di casa non si arrendono e ancora Kurtic di testa al 22' rimedia. Per i toscani è comunque il terzo risultato utile su tre dall'arrivo di Iachini.

IL TABELLINO

SPAL-EMPOLI 2-2

Spal (3-5-2): Gomis 6.5, Cionek 5.5, Vicari 5.5, Felipe 5, Lazzari 7.5, Missiroli 5.5 (30' st Everton Luiz sv), Schiattarella 5, Kurtic 7, Fares 5.5, Antenucci 5.5 (39' st Valoti sv), Petagna 5. (23' st Paloschi 5.5). (17 Poluzzi, 32 Milinkovic Savic, 3 Djourou, 10 Floccari, 14 Bonifazi, 16 Valdifiori, 24 Dickmann, 33 Costa, 77 Viviani). All.: Semplici

Empoli (3-5-2): Provedel 6, Veseli 5.5, Silvestre 5, Maietta 5, Di Lorenzo 5.5, Krunic 6.5 (29' st Zajc 6), Bennacer 6, Traore' 7, Pasqual 5.5, Caputo 6, La Gumina 5 (24' st Mchedlidze 5.5). (21 Terracciano, 4 Brighi, 9 Rodriguez, 13 Antonelli, 16 Acquah, 28 Capezzi, 29 Marcjanik, 32 Rasmussen, 48 Ucan, 66 Mraz). All.: Iachini 6

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 5' e 22' st Kurtic (S), 24' Caputo, 43' Krunic (E)

Ammoniti: Maietta (E), Felipe (S), Krunic (E), Schiattarella (S), Kurtic (S), Mchedlidze (E).

Espulsi: al 4' st Cionek (S) per gioco violento.