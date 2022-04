Empoli, Vicario cuore d'oro: a Udine in campo con il piccolo Milan, profugo ucraino

IL GESTO

L'undicenne è ospite da un paio di settimane dai genitori del portiere insieme alla mamma

Cuore d'oro Vicario. A Udine il portiere dell'Empoli è stato accompagnato in campo da un bambino, il suo nuovo 'fratellino' Milan, il piccolo ucraino di 11 anni che da un paio di settimane i suoi genitori, Michele, medico in pensione, e Monica, ospitano nella loro casa di Planis, vicino al capoluogo friulano, insieme alla madre ucraina di 34 anni. Sono profughi di guerra, provenienti da Dnipro. Milan è un grande tifoso di calcio e non sapeva che la famiglia che ha accolto lui e sua mamma era quella di un giocatore della Serie A. instagram

Un'iniziativa umanitaria questa della famiglia Vicario, un gesto di solidarietà non nuovo per loro. Il dottor Vicario, ex medico di medicina generale, sta cercando di integrare al meglio Hanna e il piccolo Milan nella realtà di Udine.