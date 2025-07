Empoli su restyling stadio, bene dichiarazione pubblica utilità

"Empoli Football Club accoglie con grande soddisfazione la chiusura della conferenza dei servizi preliminare e la dichiarazione della pubblica utilità da parte dell'amministrazione comunale di Empoli nell'ambito del progetto di restyling dello stadio cittadino. Si tratta di un passaggio significativo che conferma la bontà del percorso condiviso e l'accoglimento delle integrazioni presentate dalla società in seguito alle richieste degli enti preposti". Così il club toscano in una nota nella quale ringrazia il comune e "tutti i soggetti coinvolti per la disponibilità e per il metodo adottato: un approccio aperto, partecipato e fondato sul dialogo. Empoli Fc, adesso, guarda con fiducia ai prossimi step previsti nel percorso che porterà all'ammodernamento dell'impianto. Avanti sulla strada intrapresa, un passo alla volta, con convinzione, tenacia e senso di responsabilità". Se tutto procederà come da programma - spiega l'Empoli - "l'avvio dei lavori è previsto per il 2026, per un'operazione di partenariato pubblico & privato nella forma del project financing. Un passo decisivo, che porta ad un punto in cui mai eravamo arrivati in termini di riqualificazione dell'impianto cittadino. La riqualificazione dello stadio avrà un significativo impatto su tutta la zona con lavori importanti per tutto il quartiere di Serravalle e con conseguenti ricadute positive in termini economico-finanziari, sociali ed ambientali. Un intervento che andrà a studiare un'attenta ridefinizione di alcuni aspetti anche logistici e legati ai flussi di traffico, con la creazione di un parco pubblico nell'area che attualmente ospita il Sussidiario, un aumento di parcheggi in tutta la zona, un pacchetto di opere pubbliche destinate alla comunità e una riduzione dell'impatto commerciale". Il club, da parte sua, "prosegue il lavoro di definizione della squadra dei partner che affiancheranno Empoli Football Club lungo questo importante cammino - conclude la società - Il restyling dello stadio rappresenta infatti una grande opportunità, oltre che per il Club, anche per città e territorio: un intervento che vuole offrire ad Empoli una struttura moderna, accogliente ed altamente sostenibile, capace di generare spazi e servizi di qualità a tutto il tessuto cittadino. In questo contesto, Empoli Fc confida che anche il Governo possa fare la sua parte, come fin qui ha sempre espresso, anche attraverso il lavoro e la disponibilità del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, con il quale è avviato un dialogo positivo e costruttivo".