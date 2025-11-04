Empoli, il ministro dello Sport Abodi in visita al club toscano

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha fatto visita al Centro Sportivo di Monteboro. Ad accoglierlo il Presidente Fabrizio Corsi, l'Amministratore Delegato e Vicepresidente Rebecca Corsi e il Senior Advisor Luca Lotti. Durante l'incontro - si legge in una nota - si è fatto il punto sul progetto di riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena e si è parlato del Decreto Sport, il nuovo strumento messo a disposizione dal Governo per favorire l'ammodernamento e la realizzazione degli stadi, con particolare attenzione alle opportunità che può rappresentare per il territorio e per la crescita del club. Nel corso dell'incontro, Empoli Football Club ha illustrato al Ministro lo stato di avanzamento del percorso amministrativo, sottolineando come si stia completando la documentazione necessaria per la conferenza decisoria, che sarà presentata a breve all'amministrazione comunale.