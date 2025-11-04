Logo SportMediaset

Calcio

Empoli, il ministro dello Sport Abodi in visita al club toscano

04 Nov 2025 - 17:45
© Getty Images

© Getty Images

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha fatto visita al Centro Sportivo di Monteboro. Ad accoglierlo il Presidente Fabrizio Corsi, l'Amministratore Delegato e Vicepresidente Rebecca Corsi e il Senior Advisor Luca Lotti. Durante l'incontro - si legge in una nota - si è fatto il punto sul progetto di riqualificazione del Carlo Castellani Computer Gross Arena e si è parlato del Decreto Sport, il nuovo strumento messo a disposizione dal Governo per favorire l'ammodernamento e la realizzazione degli stadi, con particolare attenzione alle opportunità che può rappresentare per il territorio e per la crescita del club. Nel corso dell'incontro, Empoli Football Club ha illustrato al Ministro lo stato di avanzamento del percorso amministrativo, sottolineando come si stia completando la documentazione necessaria per la conferenza decisoria, che sarà presentata a breve all'amministrazione comunale. 

La documentazione ha recepito tutte le osservazioni emerse nella conferenza preliminare, in un clima di collaborazione istituzionale e trasparenza con il Comune di Empoli e con tutti i soggetti coinvolti nel percorso, con l'obiettivo di presentare un progetto di eccellenza e di pubblico interesse a beneficio della comunità. "Ringraziamo il Ministro Abodi per la sua visita e per la vicinanza dimostrata al nostro progetto e al nostro territorio", ha dichiarato il Presidente azzurro Fabrizio Corsi - "Il confronto di oggi rappresenta un nuovo passo in un percorso avviato da tempo e un segnale importante di attenzione verso chi lavora con serietà a un'opera ambiziosa ma profondamente radicata nel territorio. Vogliamo dare alla città di Empoli uno stadio moderno, funzionale e sostenibile, che rappresenti al meglio la nostra storia e la nostra identità. Continueremo a operare con fiducia ed in piena sintonia con le istituzioni per raggiungere questo obiettivo".

