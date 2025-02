Empoli, il ds Gemmi: "Dobbiamo stare tutti compatti"

Un pesante 0-5 in casa Empoli che è dura da digerire. Su un punto la società del presidente Corsi, al termine della partita, ha voluto essere molto chiara. "Il periodo è molto difficile e lungo, sapevamo che poteva succedere - ha sottolineato il Ds Gemmi - . Oggi non abbiamo fatto una buona partita, quest'anno tra valore della squadra e infortuni avuti la situazione si è complicata enormemente, però dobbiamo stare tutti compatti. Lavorare e cercare di alzare i giri del motore. Noi alla salvezza ci crediamo, sapendo che è difficilissima, sapendo che si giocherà tutto lì. Questo è un campanello d'allarme, io per primo e poi per tutto il resto".