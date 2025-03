Empoli, D'Aversa: "Soddisfatto dalla prestazione, non del risultato"

"Soddisfatto della prestazione, ma non del risultato finale. Se vado ad analizzare la partita sulle occasioni da gol, potevamo sfruttarle meglio". Così Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, dopo il pareggio contro il Como. "Siamo stati bravi a pareggiare la partita, rimanendo in campo in maniera equilibrata. Dispiace quando sbagliamo un gol per imprecisione o sfortuna, ma si lascia andare. Mi fa arrabbiare invece quando lasciamo lì i gol per mancanza di cattiveria. Guai a sottovalutare i prossimi impegni: abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari quando abbiamo portato rispetto all'avversario. La dimostrazione è il primo tempo contro il Lecce, quando abbiamo buttato via una partita per 20 minuti".