Empoli, D'Aversa: "Qualche perplessità sulla gestione arbitrale"

Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida contro la Juventus. Il tecnico dell'Empoli ha qualche cosa da ridire sulla gestione arbitrale: "Gli episodi spesso non incidono, queste sono valutazioni (il riferimento è al rigore tolto dall'on field review, ndr) nella gestione qualche perplessità me la porto dietro, in alcune situazioni qualcosa è venuta meno - ha spiegato a fine gara -. Su sei interventi il primo giallo è arrivato su Maleh, ma non voglio creare alibi. Non sempre sono quelli gli episodi che possono pesare. Finché eravamo in parità numerica i ragazzi se la sono giocata alla pari".