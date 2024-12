Empoli, D'Aversa: "Non possiamo concedere certi gol"

Roberto D'Aversa non nasconde il disappunto per la sconfitta casalinga contro il Genoa. "La partita rappresenta la stessa fatta con l'Atalanta, nel primo tempo abbiamo fatto meglio. Poi quando concedi certi gol, soprattutto il primo, diventa difficile recuperare - le parole dell'allenatore dell'Empoli in conferenza stampa -. In questo momento dobbiamo pensare meno all'estetica, abbiamo creato molto. Non bisogna concedere troppo a una squadra esperta come il Genoa. Noi siamo giovani, dobbiamo aspettarci errori di inesperienza, l'importante è farne tesoro".