Empoli, D'Aversa: "La prestazione ci dà speranza"

L'Empoli è stato sconfitto nettamente dal Napoli e con lo 0-3 del Maradona i toscani sono arrivati a 18 partite senza vittorie in campionato eguagliando il proprio primato negativo nella competizione. "Siamo venuti a Napoli incerottati, ma la squadra ha giocato con coraggio - ha commentato D'Aversa -. Abbiamo creato tante situazioni da gol, ma il rammarico è di non averne sfruttate. Sarebbe stato importante anche a livello individuale oltre che sul piano di squadra. La differenza di qualità poi alla fine si è vista". Nel prossimo turno i toscani hanno uno scontro diretto per la salvezza contro il Venezia: "Il lavoro fatto oggi ci servirà anche in quella partita dove dovremo fare di tutto per fare risultato pieno, senza commettere errori e con un po' di determinazione in più. La prestazione ci fa ben sperare".