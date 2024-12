Empoli, D'Aversa: "Complimenti ai ragazzi, partita straordinaria"

Roberto D'Aversa ha commentato così il ko del suo Empoli contro l'Atalanta: "Peccato, siamo stati puniti dalla giocata di un giocatore straordinario - le sue parole a Sky in riferimento al gol di De Ketelaere -. Merito all'Atalanta, ma noi abbiamo fatto una partita straordinaria nonostante le tante assenze. Meritavamo un punto. Non posso essere contento per la sconfitta, ma ai ragazzi ho fatto i complimenti. Pur nelle tante difficoltà hanno dimostrato di sapersela giocare con coraggio con una squadra fortissima. Ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già alla prossima".