Emergenza fame: la Serie A scende in campo per Save the Children

In occasione dell'8.a giornata, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, la Serie A torna in campo a sostegno della Campagna sull’emergenza fame di Save the Children che ha l’obiettivo di fornire cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. Tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame” poco prima del fischio di inizio di ogni gara. Nel post gara, inoltre, gli allenatori si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito, a cui si aggiungerà l’appello dedicato alla campagna, e porteranno sulla propria giacca l’adesivo di Save the Children. Nel solo 2024, sono nati almeno 18,2 milioni di bambini destinati a soffrire la fame. Negli ultimi anni Gaza è stato uno dei luoghi peggiori al mondo dove nascere: qui almeno 132 mila bambini sotto i cinque anni sono a rischio di morte per malnutrizione acuta; ma livelli allarmanti si registrano in Somalia, Siria, Sudan, Repubblica democratica del Congo, Pakistan e Afganistan.