Elmas: "Al Toro di corsa, me l'ha consigliato Pandev"

"Sono contento di essere tornato in Italia, ringrazio il Toro per l'opportunità: trovo una bella città e un un club con una storia enorme, con un gruppo come questo possiamo fare grandi cose": sono le parole di Eljif Elmas ai canali ufficiali del club granata. "Darò tutto per il Toro e per la squadra, per la città e per i tifosi - continua il nuovo acquisto di nazionalità macedone - e vediamo cosa mi riserverà questa stagione: non mi fisso un obiettivo di gol, non parlo mai prima...(ride, ndr)". Il centrocampista, approdato dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto, svela anche un retroscena: "Avevo parlato con Borna Sosa e soprattutto con Pandev, per noi macedoni è un idolo assoluto - conclude Elmas sull'ex attaccante, tra le altre squadre, di Lazio e Inter - e quando gli ho chiesto del Toro, mi ha consigliato di accettare subito".