El Pais: "Un algoritmo ha scelto i rigoristi inglesi"

EURO 2020

Il ct inglese ha invece spiegato di averli decisi sulla base di quanto fatto in allenamento

Il ct inglese Gareth Southgate avrebbe scelto i 5 calciatori da mandare sul dischetto alla finale Euro 2020, con un algoritmo. A scriverlo è il quotidiano sportivo spagnolo 'El Pais', che cita fonti vicine alla federazione inglese. Scelte di calciatori per cui il tecnico è stato molto criticato in patria. "È una mia responsabilità - ha affermato Southgate quando i media britannici gli hanno chiesto informazioni sull'elenco -. Ho scelto i tiratori in base a quello che abbiamo fatto in allenamento". Getty Images

Secondo l'indiscrezione, al contrario, la selezione sarebbe il prodotto di anni di elaborata analisi dei dati da parte di scienziati del dipartimento di scienze delle prestazioni più finanziato di tutte le federazioni calcistiche del mondo. Gli esperti, inglobati nella struttura della Federazione sotto la direzione del suo direttore esecutivo, Mark Bullingham, avevano seguito un metodo basato su modelli matematici popolarmente conosciuti come Big Data e derivante dal baseball, il più lineare dei giochi di squadra. Dopo l'inizio dei supplementari Southgate avrebbe ricevuto un messaggio dagli analisti, secondo cui il miglior quintetto per i rigori doveva comprendere due giocatori che in quel momento non erano in campo: Sancho e Rashford (entrambi hanno poi fallito il rigore, ndr). Nessuno dei due è entrato in gioco fino al 120'.

Anche l'ordine dei rigoristi in campo contro l'Italia (Kane, Maguire, Rashford, Sancho e Saka), sarebbe stato suggerito dall'algoritmo. Nel 2019 Southgate, nel corso di una conferenza organizzata da Google Cloud, aveva dichiarato che "il rigore non è una questione di fortuna".

Southgate aveva già spiegato anni fa quanto i programmi di Google aprissero l'orizzonte sul fronte rigori. Alla domanda sull'influenza dell'intelligenza artificiale nella preparazione dei rigori, il ct aveva affermato: "Abbiamo analizzato migliaia di rigori. Abbiamo cambiato la cultura - poi ancora - Avevamo squadre che non andavano bene e ci siamo dovuti modernizzare".