Eintracht, parla il ds: "Escludere i tifosi a Napoli è un'assurdità"

04 Nov 2025 - 17:41

Poco prima della sfida di Champions League contro il Napoli, l'Eintracht Francoforte è tornato a criticare duramente il divieto imposto ai propri tifosi di assistere alla partita al Diego Armando Maradona. Il direttore sportivo Markus Krösche ha espresso tutta la sua indignazione per la decisione delle autorità italiane: "Per la nostra squadra questa misura e l'esclusione dei nostri tifosi rappresentano un duro colpo. È un'assurdità assoluta. E va detto chiaramente: in una competizione come la Champions League si tratta di una vera e propria distorsione della concorrenza".

Il provvedimento, emanato dal prefetto di Napoli, vieta la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti. Una decisione legata al timore di nuovi scontri tra le tifoserie dopo gli incidenti violenti del marzo 2023. L'Eintracht ha presentato ricorso all'Uefa, ma l'istanza è stata respinta. Per protesta, la maggior parte dei dirigenti del club tedesco ha rinunciato alla trasferta. A Napoli sono presenti solo Philipp Reschke, responsabile per i rapporti con i tifosi, e lo stesso Krösche. L'episodio alimenta il malcontento del club tedesco, che lamenta un clima sempre più restrittivo per i propri sostenitori nelle trasferte europee. "Ci aspettavamo una grande serata di calcio, ma questo tipo di misure toglie al torneo la sua anima e il senso di equità sportiva", ha concluso Krösche parlando alla Bild.

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

00:27
MCH AUTOGOL D'AUTORE GIAPPONESE 4/11 MCH

Per la serie autogol d'autore, una perla alla rovescia dalla Champions League asiatica

01:28
Boom boom Castro

Boom boom Castro

01:35
3 gol in 4 partite

3 gol in 4 partite

02:09
Di Gregorio e Spalletti

Spalletti e l'uomo "DiGre": siparietto da Champions

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

03:04
Il campionato dei veleni

E' diventato il campionato dei veleni

01:53
Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

01:46
L'Inter targata Chivu

Inter, si vede la mano di Chivu"

03:02
Sassuolo-Genoa 1-2: gli highlights

Sassuolo-Genoa 1-2: guarda gli highlights

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

19:11
Bologna, Freuler operato con successo alla clavicola destra
19:00
Champions: l'Atalanta a Marsiglia senza Brescianini
18:44
Serie B, Juve Stabia-Bari sarà recuperata il 4 dicembre
18:39
San Siro, consigliere comunale ricorre al Tar: "Leso il nostro lavoro"
18:17
100 anni Fiorentina: "Occasione per ripercorre la storia"