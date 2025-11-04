Eintracht, parla il ds: "Escludere i tifosi a Napoli è un'assurdità"

Il provvedimento, emanato dal prefetto di Napoli, vieta la vendita dei biglietti ai tifosi ospiti. Una decisione legata al timore di nuovi scontri tra le tifoserie dopo gli incidenti violenti del marzo 2023. L'Eintracht ha presentato ricorso all'Uefa, ma l'istanza è stata respinta. Per protesta, la maggior parte dei dirigenti del club tedesco ha rinunciato alla trasferta. A Napoli sono presenti solo Philipp Reschke, responsabile per i rapporti con i tifosi, e lo stesso Krösche. L'episodio alimenta il malcontento del club tedesco, che lamenta un clima sempre più restrittivo per i propri sostenitori nelle trasferte europee. "Ci aspettavamo una grande serata di calcio, ma questo tipo di misure toglie al torneo la sua anima e il senso di equità sportiva", ha concluso Krösche parlando alla Bild.