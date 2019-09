"Siamo fermamente convinti che qualunque sia il futuro, dobbiamo mantenere una forte simbiosi con i campionati nazionali". Cosi' Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nel corso del suo intervento a Ginevra in occasione della 23esima assemblea dell'Associazione dei club europei. "Abbiamo ottenuto risultati significativi negli ultimi due anni: il Financial Fair Play 2.0, rinnovato il protocollo d'intesa e, dal 2021, abbiamo una nuova Europa League con 32 squadre e una nuova competizione, aumentando cosi' la partecipazione", ha aggiunto il numero 1 dell'ECA. "La sensazione prima di Malta era che tutto fosse già stato deciso. Avete visto tutti che non è così. È stato bello vedere la partecipazione di molti club a queste discussioni negli ultimi due mesi. Questo è solo l'inizio di un processo autentico, aperto e trasparente", ha proseguito Agnelli.