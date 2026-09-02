EA Sports FC 27: più campionati, più squadre e più stadi

“EA SPORTS FC è da molti anni uno dei brand più riconoscibili e iconici nel panorama dei videogiochi sportivi - ha dichiarato Francesco Calvo, President of Business Operations dell’Aston Villa - . Siamo lieti di collaborare con loro per offrire ai nostri tifosi un’esperienza autentica e fedele a quella di giocare nei panni dell’Aston Villa e non vediamo l’ora di esplorare nuovi modi per lavorare insieme e avvicinare ulteriormente i fan al club che amano”.