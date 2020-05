E' Ramsdale del Bournemouth uno dei due nuovi positivi in Premier League

INGHILTERRA

E' stato rivelato il nome di uno dei due giocatori positivi al coronavirus in Premier League dopo il secondo giro di test del tampone. Si tratta di Aaron Ramsdale, del Bournemouth. Il portiere inglese, in un'intervista rilasciata al "Sun", afferma di essere risultato negativo al primo test, prima di riscontrare la positività tre giorni dopo.

“Ho cercato di capire cosa sia successo in quei giorni – ha dichiarato Ramsdale al "Sun" – Lunedì ho effettuato il test prima di iniziare l’allenamento ed era negativo. Proprio per questo ho fatto le solite cose come recarmi al supermercato e o andare al distributore di benzina. Dopo il primo test sono passati tre giorni prima che risultassi positivo. Sono stato attento, come prima del lockdown, probabilmente ho contratto il virus durante un giro per i negozi”.