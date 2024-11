Le formazioni ufficiali di Union Saint-Gilloise-Roma, valida per la quarta giornata di Europa League, in programma alle 18.45. Union Saint-Gilloise (3-5-2): Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili, Vanhoutte, Sadiki, Machida; Fuseini, Ivanovic. All.: Pocognoli. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Le Fée, Kone, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov. All.: Juric.