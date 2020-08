E. League, Bosz: "Il Bayer ha i mezzi per battere l'Inter"

VERSO INTER-BAYER LEVERKUSEN

Ostacolo duro, ostico, non impossibile da superare, a patto però di mettere in campo la massima attenzione e abbassare il più possibile il computo degli errori perché il margine di tolleranza è decisamente basso. Alla vigilia della sfida nei quarti di finale di Europa LEague contro l'Inter a Dusseldorf, è grossomodo questo il pensiero del tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz, opinione espressa già più volte nei giorni scorsi e ribadita oggi in conferenza stampa: "Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l'Inter ha una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, perché troppi errori con squadre così si pagano".

"L'Inter ha grandissimi giocatori in rosa - ha proseguito Bosz - non dipenderà da Lukaku o da altri giocatori. Giochiamo contro l'Inter che ha tanti calciatori di esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante".