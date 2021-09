E' morto Jimmy Greaves, leggenda degli Spurs e punta del Milan anni '60

L'ADDIO

Aveva 81 anni. E' stato una bandiera del Tottenham e ha vissuto una breve esperienza in rossonero nel 1961

"Siamo estremamente rattristati dall'apprendere della scomparsa del grande Jimmy Greaves, non solo il capocannoniere del Tottenham Hotspur, ma il miglior marcatore che questo paese abbia mai visto. Jimmy è morto in casa nelle prime ore di questa mattina (domenica 19 settembre), all'età di 81 anni", con questa nota sul proprio sito, il Tottenham ha dato l'addio alla sua storica bandiera, che ha vissuto anche una breve esperienza al Milan, sotto la guida di Nereo Rocco, nel 1961.

E proprio il rapporto con il Paron rese molto breve l'esperienza in rossonero: soltanto 14 partite in cui però mise in mostra anche in Italia tutta la sua confidenza con la porta avversaria, segnando 9 reti. Non per nulla è il giocatore che ha il record di gol della First Division, il nome del massimo campionato inglese prima che diventasse Premier League, e di miglior marcatore della storia del Tottenham, con cui ha segnato 266 reti in 379 presenze ufficiali. In totale ha realizzato 357 gol nelle 516 partite giocate nel campionato inglese.

Le 37 reti in campionato, che ha segnato nella stagione 1962/63, rimangono fino a oggi il record di marcature per gli Spurs in una singola stagione. Membro della squadra inglese vincitrice della Coppa del Mondo del 1966, Greaves ha anche segnato 44 gol nelle sue 57 presenze in nazionale maggiore. Nato a East Ham il 20 febbraio 1940, la carriera di Greaves è iniziata nelle giovanili del Chelsea, squadra con cui ha esordito da professionista.