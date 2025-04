Dybala su Papa Francesco: "La passione per il calcio lo rendeva più grande"

"E' una notizia molto triste, per il mondo in generale e quindi anche per noi. Stando a Roma, ho avuto l'opportunità di conoscerlo, e anche prima quando ero alla Juventus. La sua passione per il calcio lo rendeva ancora più grande. E' una perdita enorme in tutti i sensi, per i cattolici e per noi argentini. Condoglianze alla sua famiglia e al Vaticano". Così, in un video diffuso in occasione di un evento a Madrid della Fondazione Laureus di cui è ambasciatore, Paulo Dybala sulla scomparsa di Papa Francesco.