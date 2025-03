Dybala si opera al tendine: l'attaccante vola a Londra per tornare velocemente al fianco della Roma

Escluse quindi le ipotesi Svizzera e Germania che erano circolate nelle scorse ore. Dybala ha deciso di puntare sull'Inghilterra dove troverà al proprio fianco la moglie Oriana Sabatini e il proprio procuratore rimanendo lì per qualche giorno prima di proseguire la riabilitazione a Trigoria al fianco di Claudio Ranieri per lanciare la volata Champions della Roma. La Joya ha già fatto sapere di voler seguire le sfide della propria squadra a partire dalla sfida contro la Juventus in programma il prossimo 6 aprile e offrendo così il sostegno ai compagni in attesa di tornare in campo a partire dalla prossima stagione.