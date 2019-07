Due nuovi appuntamenti su Sportmediaset.it: breaking news e pillole di calciomercato

08/07/2019

In estate Sportmediaset si fa in quattro: assieme i tradizionali appuntamenti del tg delle 13 su Italia 1 e dell'informazione a 360° sul nostro sito, da oggi si affiancheranno infatti altri due appuntamenti. Dal lunedì al venerdì, su Sportmediaset.it, tre edizioni di breaking news (alle ore 17, 19 e 23) per un veloce ma completo punto sulle notizie del momento e tre di calciomercato (alle ore 12, 16, 18) per aggiornamenti sulle trattative delle nostre squadre di Serie A ma non solo.