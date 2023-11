Dubai Globe Soccer Awards 2023: nel dominio City spiccano Inter e Napoli

LE CANDIDATURE

Quello nerazzurro e azzurro tra i migliori club insieme alla Roma. Tra i best player Barella e Lautaro da una parte e Osimhen-Kvara dall'altra. E anche Inzaghi e lo Spalletti dello scudetto in corsa

Dubai Globe Soccer Awards 2023: tutte le candidature



















© twitter 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Ci sono ben dieci giocatori del Manchester City, vincitore della Champions League, della Premier League e della Fa Cup, tra i 30 candidati al titolo di Best Men's Player ai Dubai Globe Soccer Awards, giunti alla 14.a edizione. Accanto a loro, insieme a Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr, Lionel Messi dell'Inter Miami, Harry Kane del Bayern Monaco, Jude Bellingham del Real Madrid e Mohamed Salah del Liverpool, anche due giocatori dell'Inter - Nicolò Barella e Lautaro Martinez - e due del Napoli - Osimhen e Kvaratskhelia - in corsa per il premio che verrà assegnato nella cerimonia di premiazione in programma il 19 gennaio presso l'Atlantis, The Palm.

L'Inter, con due trofei e la finale di Champions League, è in lizza anche come miglior club dell'anno, così come il Napoli vincitore dello scudetto, e la Roma, anche femminile. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è invece tra le nomination per il Best Coach, che vede tra i candidati ovviamente l'allenatore del City Pep Guardiola e quello del Real Madrid Carlo Ancelotti, il coach più vincente nella storia della Champions League con quattro trofei vinti. In corsa altri tecnici italiani: Luciano Spalletti dopo il titolo conquistato con il Napoli, ma anche Roberto De Zerbi, Stefano Pioli e Alessandro Spugna, alla guida della Roma femminile. Per il calcio italiano compaiono tra i talenti emergenti i vice campioni del mondo con la Under 20 Casadei (miglior giocatore del mondiale) e Baldanzi. Nelle altre candidature nomine per il presidente Aurelio De Laurentis e per il ds Cristiano Giuntoli.



La corsa al Premio Maradona per il miglior marcatore nell'anno solare vede come protagonisti Haaland, Kane, Mbappé e CR7, separati da una manciata di gol a meno di sei settimane dalla fine del 2023. Quest'anno ai Dubai Globe Soccer Awards compaiono due nuove categorie di premi, dedicati al Medio Oriente: Ronaldo è il capofila tra i 12 giocatori in lizza per il Middle East Player, mentre il Middle East Club annovera otto candidature. La categoria di Best Women's Player vede tra le 20 candidate la vincitrice della Coppa del Mondo spagnola Aitana Bonmati, già Pallone d'Oro, Sam Kerr del Chelsea e la tedesca Alexandra Popp.