Doué vince il Golden Boy 2025, Pio Esposito miglior italiano e Yildiz sfiora la doppietta come Golden Boy web

Il "Golden Boy" 2025 è Désiré Doué. Il giovane attaccante del Psg, autore di una doppietta nella scorsa finale di Champions League contro l'Inter, vince il premio come miglior Under 21 d'Europa assegnato da Tuttosport. Il francese impreziosisce così la sua stagione, già ricca di trofei conquistati con il suo club, con uno dei titoli più ambiti dai giovani talenti del continente. I numeri giustificano in tutto e per tutto questo riconoscimento: 6 gol nella scorsa Ligue 1, 5 su 16 partite di Champions e altri 4 in Coppa di Francia. Il Golden Boy Men è andato a Diogo Jota, tragicamente scomparso a 28 anni in un incidente d'auto insieme al fratello lo scorso 3 luglio.