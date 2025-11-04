Doué vince il Golden Boy 2025, Pio Esposito miglior italiano e Yildiz sfiora la doppietta come Golden Boy web

Da Doué a Yildiz passando per Esposito: ecco i 25 candidati al Golden Boy
Il premio, ideato da Tuttosport, è assegnato al miglior Under 21 d'Europadi Redazione
Il "Golden Boy" 2025 è Désiré Doué. Il giovane attaccante del Psg, autore di una doppietta nella scorsa finale di Champions League contro l'Inter, vince il premio come miglior Under 21 d'Europa assegnato da Tuttosport. Il francese impreziosisce così la sua stagione, già ricca di trofei conquistati con il suo club, con uno dei titoli più ambiti dai giovani talenti del continente. I numeri giustificano in tutto e per tutto questo riconoscimento: 6 gol nella scorsa Ligue 1, 5 su 16 partite di Champions e altri 4 in Coppa di Francia. Il Golden Boy Men è andato a Diogo Jota, tragicamente scomparso a 28 anni in un incidente d'auto insieme al fratello lo scorso 3 luglio.
Francesco Pio Esposito, in rampa di lancio con l'Inter e in crescita già dal Mondiale per Club della scorsa estate, vince il premio come miglior giovane italiano. Oltre al positivo inizio di stagione in nerazzurro, a dare ragione al classe 2005 sono anche i 19 gol segnati in 39 gare con lo Spezia in Serie B. Il numero 94 dell'Inter è riuscito a inserirsi con naturalezza nei meccanismi offensivi di Chivu, trovando il primo gol anche in Champions League e con la Nazionale sotto la gestione Gattuso.
A un passo dalla doppietta Kenan Yildiz che conquista il secondo posto nella categoria Golden Boy web (per lui il 31,05% dei voti dagli utenti. Al primo posto Christos Mouzakitis dell'Olympiakos, votato con il 39,47% delle preferenze. Per il numero 10 della Juventus si sarebbe trattato del secondo riconoscimento consecutivo dopo quello ottenuto lo scorso anno nella stessa categoria.
