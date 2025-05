Napoli, per De Laurentis compleanno ad Ischia: rumors su arrivo Conte

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, è arrivato ad Ischia dove resterà fino a lunedì mattina, in attesa delle celebrazioni ufficiali per la vittoria del quarto scudetto. Il produttore cinematografico ha scelto l'isola verde per rilassarsi per alcune ore dopo il vittorioso epilogo del campionato e per festeggiare insieme alla famiglia il suo 76/o compleanno: il patron azzurro è sbarcato nel primo pomeriggio e subito dopo ha raggiunto l'hotel della Regina Isabella, a Lacco Ameno, di cui è un habituè. All'arrivo in hotel è stato intervistato da un tik toker locale che - appena sceso dal van dell'albergo - gli ha detto: "Lei è come Gesù, ha convertito tanti tifosi", ma De Laurentis ha replicato "No, non bisogna bestemmiare. Diciamo soltanto una parola: forza Napoli". Secondo alcune indiscrezioni sull'isola a breve dovrebbe sbarcare anche Antonio Conte in compagnia della moglie: i due arriverebbero per partecipare alla festa di compleanno che il presidente del Napoli ha organizzato in un ristorante ischitano molto conosciuto, nel comune di Forio.