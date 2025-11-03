Domani i sorteggi qualificazioni Mondiali 2027, Azzurre in seconda fascia

Grazie al secondo posto nel girone dell'ultima Nations League, l'Italia ripartirà dalla seconda fascia della Lega A insieme a Inghilterra, Norvegia e Paesi Bassi (nella prima ci sono Spagna, Germania, Francia e Svezia, ossia le Nazionali qualificate alla Final Four della competizione UEFA). Al sorteggio sarà presente il Ct Andrea Soncin, che a fine mese volerà con la squadra in Florida per giocare due amichevoli con la selezione USA, in programma il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (entrambe con calcio d'inizio all'1 italiana).