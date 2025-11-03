Logo SportMediaset

Calcio

Domani i sorteggi qualificazioni Mondiali 2027, Azzurre in seconda fascia

03 Nov 2025 - 21:14
© Getty Images

© Getty Images

Dopo lo straordinario cammino a Euro 2025, la Nazionale Femminile si appresta a scoprire i nomi delle avversarie che affronterà nel percorso di avvicinamento alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Domani alle 13 a Nyon (diretta streaming su uefa.com) si svolgerà il sorteggio della fase a leghe delle qualificazioni al Mondiale 2027, che si disputeranno tra febbraio e giugno 2026.

Grazie al secondo posto nel girone dell'ultima Nations League, l'Italia ripartirà dalla seconda fascia della Lega A insieme a Inghilterra, Norvegia e Paesi Bassi (nella prima ci sono Spagna, Germania, Francia e Svezia, ossia le Nazionali qualificate alla Final Four della competizione UEFA). Al sorteggio sarà presente il Ct Andrea Soncin, che a fine mese volerà con la squadra in Florida per giocare due amichevoli con la selezione USA, in programma il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (entrambe con calcio d'inizio all'1 italiana).

Nelle qualificazioni, come nella fase a leghe della Nations League, le squadre si sfidano in gironi da quattro o tre (Lega C), con ognuna che gioca una partita in casa e una in trasferta contro tutte le avversarie del proprio girone. Le vincitrici di ciascun girone della Lega A guadagneranno il pass per il torneo iridato che si giocherà tra meno di due anni in Brasile. I restanti sette posti diretti, e un ulteriore posto attraverso gli spareggi interconfederali di febbraio 2027, verranno messi in palio attraverso gli spareggi che prevedono due turni da giocarsi a ottobre e novembre/dicembre 2026. 

