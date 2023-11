Djokovic trionfa e incontra Leao: "Veloce quasi come te" 

A TORINO

Il serbo non si è risparmiato nei festeggiamenti tra la famiglia e l'incrocio con diverse star del mondo del pallone

Nella sera che ha visto Novak Djokovic trionfare a Torino diventando il più vincente nella storia delle Atp Finals (superato Federer) ai danni dell'azzurro Jannik Sinner, sono tante le stelle del calcio che hanno assistito al match sugli spalti del Pala Alpitour. Tra questi Juan Cuadrado, Antonio Conte, Ismaeal Bennacer e Rafael Leao. Proprio con questi ultimi due il tennista serbo, noto tifoso del Milan, si è intrattenuto dopo i festeggiamenti negli spogliatoi.

Vedi anche Calcio Inter, Cuadrado spera di esserci contro la Juve: "Come sto? Bene, bene"

"La velocità quasi come la tua" la battuta di Djokovic nei confronti di un emozionato Leao che ci ha tenuto a ribadire "Sono tornato oggi dal Portogallo e sono venuto subito qui". Ancora Novak: "Forza Milan sempre". Nei giorni scorsi il 36enne di Belgrado aveva incrociato anche un Antonio Conte a dir poco sorridente: "Il piacere è tutto mio, congratulazioni. Sono venuto a conoscerti di persona". Poi la risposta di Djokovic con tanto di coppa in mano (quella del numero uno al mondo per la stagione 2023): "Mister, grazie per venuto. Grazie mille. Grande rispetto per tutto quello che avete fatto".