Djokovic entra nel calcio: diventa comproprietario con Massa e Magnussen del Le Mans

L’obiettivo del Le Mans è quello di risalire il prima possibile in Ligue 1, tornando nella massima serie del campionato francese dove ha militato per l’ultima volta nel 2009/2010. Il Le Mans lo scorso anno è arrivato al secondo posto nella terza serie francese, ottenendo così la promozione in Ligue 2 e da neopromossa cercherà di essere subito protagonista. “Novak Djokovic è il giocatore di maggior successo della storia del tennis - si legge nel comunicato ufficiale del Le Mans - la cui forza mentale e l’approccio unico apporteranno un notevole valore aggiunto. Felipe Massa e Kevin Magnussen contribuiranno a creare un ponte tra calcio e Motorsport, un punto di forza distintivo del marchio Le Mans”.