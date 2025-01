Divieto trasferta a tifosi Pro Vasto per sfida con San Salvo

Vietata la vendita dei biglietti per San Salvo - Pro Vasto ai residenti di Vasto, Fresagrandinara e Cupello, in provincia di Chieti. Lo ha disposto il prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, in riferimento alla partita, valevole per il campionato di 'Eccellenza', in programma allo stadio Tomei di San Salvo il 26 gennaio. La decisione è stata presa in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive che, con determina dell'8 gennaio, a seguito degli incidenti provocati a Sulmona, nell'aquilano, dai tifosi della Pro Vasto del 5 gennaio, ha evidenziato l'esigenza di prevenire possibili turbative pubbliche. Quella domenica, i tifosi della pro Vasto avrebbero aggredito un tunisino che stava spingendo un'auto in panne, aggressione che sarebbe stata a sfondo razziale.