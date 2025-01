Dinamo Zagabria, Cannavaro: "Battere il Milan? A me le cose semplici non capitano mai"

-"Avevo voglia di restare in Italia, ma allo stesso tempo quella di allenare era tanta e ho accettato anche dopo aver sentito il mio amico Gattuso. E' una esperienza nuova, ma per me l'importante è stare sul campo". Così l'allenatore della Dinamo Zagabria Fabio Cannavaro intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Milan, a proposito della sua nuova esperienza in Croazia. "E' una squadra abituata a stare prima in campionato, ora siamo indietro e dobbiamo rimetterla in sesto. È una bella sfida - ha aggiunto - ma a me le cose semplici non capitano mai. Cercheremo di far crescere la squadra, è normale che in Champions affrontare squadre come Milan e Arsenal è tutta un'altra cosa. La differenza c'è, per andare avanti dovremmo fare una partita quasi perfetta".