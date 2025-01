Dimarco: "Inter-Lazio gara più divertente del 2024. Gol più bello? Alla Francia"

Capodanno a Riad per l'Inter di Simone Inzaghi, in attesa della sfida di domani contro l'Atalanta, valida per la semifinale di Supercoppa italiana, in programma per domani 2 gennaio alle ore 20 italiane. In occasione del capodanno, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco è intervenuto sui canali della Lega Serie A dalla capitale dell'Arabia Saudita per un recap dell'anno appena concluso. L'assist più bello fatto? "Non me li ricordo neanche (ride, ndr), non me li ricordo neanche tutti. Non lo so, forse quello in Nazionale a Cambiaso contro il Belgio". Il gol più bello? "Senza dubbio quello con la Francia". La partita più divertente?

"Forse è stata Inter-Lazio (lo scorso 19 maggio, ndr), quando c’è stata la festa e abbiamo alzato la coppa. O anche Inter-Torino, dopo che abbiamo fatto i festeggiamenti".