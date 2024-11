DI MARIA ELOGIA MOURINHO: "È INCREDIBILE, TI DÀ LA VITA"

Angel Di Maria non dimentica gli anni passati al Real Madrid alla corte di José Mourinho tanto da celebrarlo in una recente intervista rilasciata al canale Youtube Clank!: "Ho sempre giocato a sinistra, fin da piccolo, fino a quando sono arrivato al Real Madrid nel 2010/2011. C'era Cristiano Ronaldo dall'altro lato e dovevo trovare uno spazio per me. Alla fine sono finito sulla destra e ho cominciato a piacermi, a sentirmi molto a mio agio, e poi ho continuato a giocare tutta la carriera a destra - ha raccontato Di Maria -. Mourinho non ha dovuto dirmi nulla. Era impossibile giocare a sinistra. Giocando con il 4-3-3, era impossibile giocare a sinistra, dovevo adattarmi a quello che c'era, Karim (Benzema, ndr) e Pipita (Gonzalo Higuain ndr) erano gli attaccanti. Dovevo giocare a destra, per forza. Ho scoperto un aspetto nuovo, mi sono adattato bene, cercando di tagliare verso l'interno. Mourinho è una persona incredibile. Difende i giocatori al 100%, fino alla morte. Se dai il 100%, lui ti dà la vita. Sono stati tre anni molto belli. Non ho nulla di negativo da dire su di lui".