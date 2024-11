"Peccato che è diventata una moda fischiare l'inno Nazionale, meno male che i giocatori hanno avuto la decisione sportiva di applaudire. Il mondo sta andando male, non so perché...": lo dice Didier Deschamps durante la conferenza stampa dopo la vittoria della Francia sull'Italia a San Siro. Prima del fischio d'inizio del match in cui i 68 mila tifosi presenti a San Siro hanno infatti fischiato l'inno francese.