Derby Roma-Lazio, domani tavolo tecnico con Prefetto e Questore

In attesa di definire le misure di sicurezza del derby capitolino nel tavolo tecnico che sarà presieduto domani pomeriggio dal Questore di Roma, è stata definita intanto la modalità di afflusso che prevede due percorsi e altrettanti accessi distinti per le tifoserie di Roma e Lazio. L'area compresa tra ponte della Musica e ponte Duca D'Aosta, fino parte del lungotevere Cadorna sarà riservata al passaggio dei tifosi della Roma, mentre i tifosi della Lazio accederanno all'area dello stadio attraverso via del Gladiatori.