Derby Liverpool-Everton, previsto record spettatori ad Anfield

Il Liverpool prevede di stabilire il suo nuovo record di presenze per un derby del Merseyside ad Anfield quando ospiterà l'Everton in Premier League. Il record di pubblico per una partita tra i rivali cittadini allo stadio del Liverpool è di 56.060 per un pareggio 0-0 nel 1963. Mercoledì sarà la prima volta che le squadre si affronteranno allo stadio da quando i lavori di ampliamento sono stati completati l'anno scorso, con le presenze che ora superano le 60.000. La capienza ufficiale dello stadio ristrutturato è di 61.276, che è al di sotto del suo record di presenze di sempre di 61.905 stabilito nel 1952 per una partita di FA Cup contro il Wolverhampton Wanderers.