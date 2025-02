Derby, la Curva Sud rompe il silenzio: cori prima e durante, ma niente coreografia

Dopo giorni di incertezza con l'ipotesi di uno sciopero del tifo, la Curva Sud ha deciso: per il derby di questa sera contro l'Inter la parte più calda del tifo rossonero sarà regolarmente presente sugli spalti e garantirà il solito sostegno alla squadra di Conceiçao prima, durante e dopo il match. Alle 15 gli ultrà del Diavolo si ritroveranno in piazza Axum per un momento di aggregazione e aspetteranno il fischio d'inizio con torce e cori, poi la Curva Sud dovrebbe esporre uno striscione per chiarire la propria posizione sulla situazione delle curve e sul clima di tensione che si è creato nelle ultime settimane. Prevista anche la consueta accoglienza del pullman dei giocatori, mentre non ci sarà la coreografia, che non farà neanche la curva dell'Inter.