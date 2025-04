Derby della Capitale, i cittadini chiedono il risarcimento per gli scontri: "Roma e Lazio paghino i danni"

“Come amministrazione municipale condanniamo nuovamente l’indecente spettacolo che è quanto di più distante da quello che si può definire sport, passione per la propria squadra e dal vivere civile e che ha colpito, come purtroppo avviene regolarmente, di nuovo il nostro territorio — spiegano Daniele Torquati, presidente del Municipio XV e Tommaso Martelli, assessore al Commercio, alle Attività Produttive e allo Sport in un’intervista a La Repubblica —. Oltre al gravoso sforzo della nostra polizia locale e delle forze dell’ordine, le maggiori conseguenze, e le pesanti ripercussioni di tali eventi, le pagano sempre e soprattutto i commercianti di zona e i residenti, con danni ingenti a vetrine, arredi, automobili e con la paura anche solo di uscire di casa e vivere il quartiere. Passati questi giorni complessi per l’ordine pubblico di Roma legati alla scomparsa di Papa Francesco, faremo richiesta formale per aprire un tavolo con l’assessorato capitolino allo Sport e Grandi Eventi e con Sport e Salute, per chiedere un’attenzione maggiore al territorio soprattutto in termini di sicurezza, decoro e mobilità".