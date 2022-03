Delude anche l'Under 21: solo un pari in Montenegro, Ricci salva gli azzurrini

QUALIFICAZIONI EUROPEE

Brutta partita disputata dagli azzurrini a Podgorica in occasione delle qualificazioni a Euro 2023: Ricci salva Nicolato nel primo tempo

A Podgorica l’Italia Under 21 non convince e non va oltre l’1-1 contro i padroni di casa del Montenegro. La Nazionale di Vukotic sblocca meritatamente il risultato al 37’, quando il piattone ravvicinato di Rakonjac trafigge Carnesecchi. Dopo due minuti, Ricci gira in rete il suggerimento di Bellanova. La prestazione degli azzurrini continua però a essere deludente anche nella ripresa: secondo pareggio a queste qualificazioni agli Europei 2023. Under 21, gli azzurrini pareggiano 1-1 con Montenegro Getty Images

La nottataccia della Nazionale maggiore di Palermo è già dimenticata? No, assolutamente. Quello è impossibile. Anche perché, dopo nemmeno 24 ore dalla tremenda delusione degli uomini di Mancini, non possiamo nemmeno nutrire troppo qualche timida speranza di un futuro tecnico del calcio italiano che possa proiettarci (questa volta auguriamoci veramente di sì) ai Mondiali del 2026, che si terranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. L’1-1 finale in Montenegro porta comunque la nostra Under 21 in testa al gruppo F della fase di qualificazione dei Campionati Europei di Romania-Georgia 2023, a parimerito con la Svezia (14 punti, con ancora una partita da giocare). Ma, di certo, non erano esattamente questi i piani della vigilia.

Al 4’ del match del Podgorica City Stadium Bellanova sbaglia nel cercare Lucca, ne approfittano così i padroni di casa che vanno alla conclusione con Kristovic: Carnesecchi blocca senza problemi. La prima occasione per gli azzurrini arriva al 20’: conclusione dai 25 metri di controbalzo di Parisi, con il tiro che finisce fuori, scortato con lo sguardo dal portiere Ivezic. Si fa fatica a trovare un pallone giusto, anche proprio dal punto di vista funzionale: per due volte i ragazzi di Nicolato si lamentano infatti del pallone sgonfio. Questo, tuttavia, non può comunque giustificare un primo tempo deludente, che si stava chiudendo con l’Italia sotto: prima Rakonjac porta in vantaggio i montenegrini al 37’ con un tocco sottomisura dopo una punizione di Krstovic sporcata dalla barriera, ma poi (dopo appena due minuti) una leggera deviazione sul cross dalla destra di Bellanova favorisce Ricci che, dentro l’area, scarica in porta il gol del pari. Brividi per gli azzurri al 58’: Krstovic prova a girare in porta al volo in mezza rovesciata: palla altissima. Carnesecchi è attento su una conclusione di Vukotic dalla distanza. Ma per il resto non vengono più sostanzialmente create occasioni da gol, eccezion fatta per quella di Okoli, sfilato davanti al diretto marcatore prima di spedire di testa a lato a due passi dalla linea di porta. 4 vittorie e 2 pareggi per l’Italia nel proprio girone: martedì, a Trieste, c’è la Bosnia.