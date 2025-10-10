Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Del Piero, parla lo storico agente: "Yildiz come Alex? Piano coi paragoni"

10 Ott 2025 - 16:40
© Getty Images

© Getty Images

Nel corso di un'intervista a Tuttosport, lo storico agente di Alex Del Piero ha parlato del paragone tra la leggenda bianconera e Kenan Yildiz. Queste le parole di Claudio Pasqualin: "Andiamoci piano. Alex è stato unico. Certamente il turco è un grande talento e vanta potenzialità notevoli. Un passo alla volta. Non dimentichiamoci che a 21 anni Alessandro trascinava la Juve alla vittoria dello Scudetto e l'anno dopo alla conquista della Champions League. Per entrare nel gotha Yildiz dovrà anche aiutare la squadra ad accaparrarsi dei trofei nei prossimi anni". I complimenti dell'ex numero 10 nei confronti di quelli attuale, però, sono tanti: "Se l'ha detto Del Piero che Kenan può diventare il simbolo e la nuova bandiera bianconera, bisogna per forza crederci. Chi meglio di lui può esprimersi sulla questione con conoscenza e competenza?". 

Ultimi video

00:32
MCH ENTUSIASMO ALGERIA CON LUCA ZIDANE 10/10 MCH

Algeria, che entusiasmo per Luca Zidane

00:59
DICH GATTUSO SU NO DISTRAZIONE E PLAY OFF 10/10 DICH

Gattuso: "Non esistono partite facili, devo ringraziare i miei ragazzi"

01:20
DICH GATTUSO PRE ESTONIA 10/10 DICH

Gattuso: "I playoff non sono scontati. Servono punti"

01:06
DICH CALAFIORI PRE ESTONIA 10/10 DICH

Calafiori: "In Nazionale si sente aria nuova"

01:04
DICH VIEIRA DA TRENTO 10/10 DICH

Vieira: "Salvezza ancora più difficile dell'anno scorso"

01:41
DICH TREZEGUET DA TRENTO 10/10 DICH

Trezeguet: "Sì, la Juve può vincere lo scudetto"

01:34
Ibra spinge il Milan

Ibra spinge il Milan: "Ti rifarò vincere"

01:46
Serie A, porte girevoli

Serie A, porte girevoli

01:31
Il ritorno di Tomori

Il ritorno di Tomori

01:42
Michel Platini a Trento

Michel Platini a Trento

01:35
Gasperini al Corsport

Gasperini: "Roma non da Champions, ma..."

00:19
Nesta speaks english

Nesta: "Il Milan sta tornando"

03:35
MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

02:18
ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

00:32
MCH ENTUSIASMO ALGERIA CON LUCA ZIDANE 10/10 MCH

Algeria, che entusiasmo per Luca Zidane

I più visti di Calcio

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

DICH GATTUSO SU CANNAVARO DICH

Gattuso a Cannavaro già al Mondiale: "Che cu... che hai, ti metti il gel, ti improfumi..."

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:30
Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "I soldi non giustificano tutto"
18:35
"Ad alta voce"; campagna Figc nella giornata della Salute Mentale
18:00
Serie C, violazioni amministrative: confermata penalizzazione -11 punti a Rimini
17:51
Atletico-Inter: l'inizio dell'amichevole slitta di 20'
17:35
Serie A, Torino-Napoli: niente biglietti per i residenti in Campania