Del Piero, parla lo storico agente: "Yildiz come Alex? Piano coi paragoni"

Nel corso di un'intervista a Tuttosport, lo storico agente di Alex Del Piero ha parlato del paragone tra la leggenda bianconera e Kenan Yildiz. Queste le parole di Claudio Pasqualin: "Andiamoci piano. Alex è stato unico. Certamente il turco è un grande talento e vanta potenzialità notevoli. Un passo alla volta. Non dimentichiamoci che a 21 anni Alessandro trascinava la Juve alla vittoria dello Scudetto e l'anno dopo alla conquista della Champions League. Per entrare nel gotha Yildiz dovrà anche aiutare la squadra ad accaparrarsi dei trofei nei prossimi anni". I complimenti dell'ex numero 10 nei confronti di quelli attuale, però, sono tanti: "Se l'ha detto Del Piero che Kenan può diventare il simbolo e la nuova bandiera bianconera, bisogna per forza crederci. Chi meglio di lui può esprimersi sulla questione con conoscenza e competenza?".