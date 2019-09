Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juve, crede nella possibilità dei bianconeri di tornare a vincere la Champions: "Prima o poi arriverà quel momento - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Due finali nelle ultime cinque edizioni, una squadra esperta e competitiva, il giocatore che fa la differenza: non è questione di essere ottimisti, ma consapevolezza della forza di un'ottima squadra. L'anno scorso è mancato il coraggio. Le italiane? Possono passare il turno, Atalanta compresa. Il Napoli ha il gioco e l'allenatore per arrivare lontano, l'Inter punterà tutto sullo scudetto".