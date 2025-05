De Siervo: "Voto altissimo alla Serie A, superiore al 9"

L'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha fatto un bilancio del campionato appena concluso. Queste le sue parole ai microfoni di "La Politica nel Pallone su Gr Parlamento: "Do un voto altissimo, superiore al nove. Con le vittorie di Napoli e Bologna si è ribadito quanto il nostro calcio sia unico capace di consentire a un numero maggiore di squadre di concorrere per i titoli finali". Il dirigente della Lega Serie A ha parlato anche del tema impianti in vista anche dell'Europeo 2032 che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia: "Al commissario stadi auguriamo massimi successi, troverà in noi il primo alleato per far partire a tempo record una serie di cantieri, senza i quali sarebbe a rischio l'assegnazione dell'Europeo 2032".