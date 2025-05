40 anni fa la strage dell'Heysel, giovedì cerimonia a Bruxelles

La città di Bruxelles renderà omaggio alle vittime della strage dell'Heysel, proprio nel luogo dove 40 anni fa, il 29 maggio del 1985, si consumò la tragedia. Oggi lo stadio si chiama Re Baldovino, e fuori dalla Tribuna 1, a pochi metri dal muretto fatiscente che con il suo crollo provocò 39 morti e oltre 600 feriti, c'è una targa commemorativa delle vittime, in marmo grigio scuro. Proprio qui si sono dati appuntamento alle 15,30 di giovedì 29 le autorità locali e i rappresentanti diplomatici di Italia e Regno Unito. La cerimonia si aprirà con il discorso di Philippe Close, sindaco di Bruxelles, quindi gli interventi di Florence Frelinx, Assessore della Città e del capo della polizia cittadina, Frédéric Moreels. Poi prenderanno la parola Federica Favi, Ambasciatore d'Italia in Belgio e Anne Sherrif, Ambasciatore britannico in Belgio. Sarà infine deposta una corona di fiori e saranno letti i nomi delle 39 vittime da parte di un tifoso della Juventus.