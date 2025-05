Orsolini: "Torno in Nazionale con tanto entusiasmo"

In vista delle prime gare di qualificazioni ai Mondiali del 2026, Luciano Spalletti ha richiamato anche Riccardo Orsolini. Convocazione che l'esterno offensivo del Bologna ha accolto con grande soddisfazione. "Sono molto contento e orgoglioso di esserci tornato dopo l’ultima parentesi deludente - ha dichiarato a Sky Sport -. Vista l'esclusione dagli Europei. Torno in azzurro con l’entusiasmo che mi contraddistingue". Poi una battuta sul futuro di Italiano: "Lo reputo un allenatore straordinario. Per me è un valore aggiunto in questo momento. Spero possa dare continuità al progetto. Sa quello che vuole, poi vedremo quello che accadrà".