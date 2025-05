Betis, Pellegrini: "Chelsea? Il budget non fa la forza di una squadra"

"Per vincere, dobbiamo essere la stessa squadra di sempre. Ho detto molte volte che bisogna saper gestire l'aspetto emotivo perché un errore grave può decidere il risultato". Così Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis, alla vigilia della finale di Europa League contro il Chelsea. "Abbiamo alcuni dubbi sulla forma fisica dei giocatori, e vedremo se domani riusciremo a risolverli, e poi vedremo quale sarà la nostra migliore formazione", ha aggiunto. "Grazie a tutte le rotazioni che abbiamo fatto, siamo riusciti a qualificarci per l'Europa prima della fine del campionato. È stato lo stesso per il Chelsea. Domani è una storia diversa. Ci siamo riposati abbastanza - ha detto - è l'ultima partita della stagione e cercheremo di schierare la nostra migliore formazione per vincere la competizione". Pellegrini ha parlato anche del suo rapporto con il suo ex giocatore e vice allenatore, Enzo Maresca: "Gli ho mandato un breve messaggio quando abbiamo iniziato la fase a gironi: 'Ci vediamo in Polonia in finale'. E quando siamo arrivati, gli ho telefonato per dirgli quanto fossi felice di giocare la finale contro di lui". Infine sul perché non ci sia un favorito domani. "Non pensiamo di essere Davide contro Golia. Domani pensiamo di avere le stesse possibilità di vincere la partita e partiremo dal primo minuto per provarci, non importa il budget di una squadra o dell'altra. Abbiamo giocatori con molta esperienza e saremo assolutamente convinti fin dal primo minuto di provare a vincere la partita".