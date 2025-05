Lucchese: maxi-penalizzazione da scontare nella prima stagione utile dal 2025/2026

La Lucchese era stata deferita dalla Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni amministrative. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto alla società toscana ben 14 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione utile dal 2025/2026 e una multa di 10.000 euro per responsabilità diretta. Il TFN ha sanzionato anche gli amministratori del club: 14 mesi di inibizione e 10.000 euro di ammenda per Giuseppe Longo e 6 mesi di inibizione e 5.000 euro a Nicola D'Andrea. La squadra si è salvata sul campo nel play-out con il Sestri Levante, ma è corsa contro il tempo per iscriversi al prossimo campionato di Serie C.