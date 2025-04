De Siervo, su stadi spero anche altre società abbiano più coraggio

Il Bluenergy Stadium e l'Udinese "sono un orgoglio nazionale, una delle perle nel panorama dei nostri stadi" che "in Italia hanno in media 75 anni di età, siamo la nazione più vecchie tra quelle che guidano il calcio globale da questo punto di vista" mentre a Udine "si è costruito uni stadio bello e funzionale". Con questo progetto "si alza il livello della sfida, un riconoscimento di un valore sociale importante e vorremmo che anche le altre società abbiano più coraggio nel seguire questo esempio dell'Udinese in Italia e a livello europeo". Così Luigi De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A, in occasione della presentazione del progetto 'Energia in campo', la prima community energetica del calcio in collaborazione con l'Udinese calcio.