De Rossi: "Prandelli dt Italia? Buon modo per aiutare ancora di più Nazionale"

"Penso che aggiungere ad un uomo di calcio di grande sapienza come Spalletti un uomo di altrettanta conoscenza e spessore come Prandelli possa solo far bene alla Nazionale. Penso che tra loro ci sia se non sbaglio un ottimo rapporto. Credo possa essere un buon modo per aiutare ancora di più questa Nazionale che secondo me nelle ultime due gare ha fatto un tempo e mezzo molto bene". Così il campione del mondo di Germania 2006, ed ex tecnico della Roma, Daniele De Rossi, a margine della cerimonia di consegna, presso il Salone d'Onore del Coni, dei riconoscimenti della 19/a edizione del 'Premio ASI Sport&Cultura', in merito al possibile futuro ruolo dell'ex ct Cesare Prandelli a direttore tecnico della Nazionale. De Rossi riceverà l premio per la categoria 'Gesto etico', grazie alla scelta di cuore di acquisire la storica società dell'Ostia Mare. "Nel primo tempo nella sfida di ritorno contro la Germania ci sono stati minuti di black-out e ci può stare. Abbiamo giocato alla pari con una squadra che guardando agli effettivi è più forte di noi. Non sarebbe stata una rapina se fossimo passati noi guardando anche quello che non abbiamo sfruttato all'andata, il livello sta tornando ad essere buono e ci stiamo avvicinando con più consapevolezza quando le partite conteranno e peseranno davvero. Cosa dire ai giocatori? C'è un allenatore che stimo tanto, non devo mandare messaggi a nessuno", ha concluso.